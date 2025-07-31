Для создания эстетически привлекательного бассейна необходимо уделить не меньше внимания, чем дизайну интерьера в доме. Бассейн Александры Даддарио является примером продуманного оформления.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Как выглядит бассейн Александры Даддарио?

Александра Даддарио выбрала скандинавский стиль для своего бассейна, что подчеркивает красоту чистых линий и минималистичных аксессуаров, создавая роскошный вид заднего двора.

Хотя бассейны с изогнутыми формами остаются популярными, прямоугольный бассейн для плавания, который выбрала актриса, имеет особую привлекательность.

Благодаря своей вытянутой и узкой форме, такой бассейн идеально комбинируется с шезлонгами, зонтиками и столами.

Александра разместила два шезлонга возле передней части бассейна. Важно избегать чрезмерного загромождения аксессуарами – красота бассейна Александры в его простоте, поэтому стоит ограничиться несколькими шезлонгами и столиками для сохранения минималистичного стиля.