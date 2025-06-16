Пространство, достойное короны: как выглядит кухня-гостиная модели Анны Неплях

"Мисс Украина –Вселенная" Анна Неплях живет в элитной квартире за 11 миллионов гривен. Жилье модели выполнено в трендовом стиле "тихая роскошь".

Модель Анна Неплях во время экскурсии по своей квартире продемонстрировала, в частности, большую кухню-гостиную, которая поражает изящным сочетанием минимализма и элегантности, передает 24 Канал.

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Кухня-гостиная "Мисс Украина – Вселенная"

Интерьер кухни-гостиной является стильным, современным и гармонично сбалансированным. Пространство продумано до мелочей: здесь сочетается функциональность кухонной зоны с комфортом для отдыха. Основу дизайна формирует теплая природная палитра – нежные бежевые и кремовые оттенки, глубокие деревянные акценты и мягкое освещение.

Кухня, интегрирована в нишу, очень аккуратная и современная. Она компактная, но максимально функциональная: светлые фасады без ручек, каменная столешница и мраморный фартук образуют целостный, визуально легкий образ. Пространство дополняет черная встроенная техника, которая уравновешивает светлую палитру и добавляет глубины. Возле кухонной зоны расположен обеденный стол с бархатными стульями цвета терракоты – теплый и одновременно роскошный акцент.

Кухонная часть комнаты / Скриншот

Гостиная часть обустроена большим мягким диваном в нейтральном оттенке с россыпью декоративных подушек в оранжевом, бордовом и зеленом цветах. Они добавляют пространству характера и цветовой игры. Расположение дивана возле панорамного окна позволяет наслаждаться видом на современный городской двор с балконом и зелеными цветниками.

На столике перед диваном – стильные аксессуары и цветы, поддерживающие атмосферу продуманного уюта.

Внимание привлекает освещение: несколько подвесных светильников в форме кругов с мягким теплым светом выглядят футуристическими на вид и добавляют объема потолку. Линейные встроенные лампы завершают образ и подчеркивают геометрию пространства.

Гостиная часть / Скриншот

В гостиной части также есть телевизионная зона с лаконичной тумбой. Над телевизором – полка с иллюстрациями и мотивационным постером, что добавляет интерьеру личного характера и настроения.

По бокам от телевизора – симметрично размещены колонки, которые вместе с декоративными элементами создают визуально сбалансированную композицию. Ваза с объемным букетом роз вносит в пространство живую эмоцию и ощущение ухоженности. Стену украшают ненавязчивые декоративные молдинги, которые добавляют глубины и структуры, при этом не нарушая общей сдержанной палитры.

В углу – зеркальные шкафы, что визуально расширяют пространство и отражают естественный свет из панорамных окон.