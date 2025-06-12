Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Необычное кресло в гостиной Эми Шумер

Фотографией необычного кресла в гостиной знаменитости поделилась фотограф Джиллиан Лауб. На фото Эми сидит на деревянном сиденье, свисающем с потолка.

Взгляд Эми на нетрадиционное сиденье, которое любят знаменитости, заслуживает внимания, поскольку оно является самым ярким элементом ее пространства.

Гостиная знаменитости отличается минималистичным дизайном, где размещены шоколадно-коричневый ковер, деревянный журнальный столик, кремовые шторы и декоративная корзина для растения. Стеклянные стены вместе с подвесным креслом превращают этот нью-йоркский дом в "тропический рай", вызывая ощущение, что дом Эми находится всего в нескольких шагах от такой природы.

Характерный выбор сидений Эми указывает на тенденцию к более персонализированным и уникальным вариантам мебели в 2025 году.

Меган Холловей, эксперт по дизайну интерьеров и креативный директор Maro Home, объясняет, что "однородные тренды прошли, и на смену пришло создание домов, которые являются настоящим отражением людей, которые там живут".