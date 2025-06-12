Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

Дивіться також Впливає не лише розміщення меблів: 5 способів, як можна створити затишну і вишукану вітальню

Незвичайне крісло у вітальні Емі Шумер

Світлиною незвичайного крісла у вітальні знаменитості поділилася фотограф Джилліан Лауб. На фото Емі сидить на дерев'яному сидінні, що звисає зі стелі.

Погляд Емі на нетрадиційне сидіння, яке полюбляють знаменитості, заслуговує на увагу, оскільки воно є найяскравішим елементом її простору.

Вітальня знаменитості вирізняється мінімалістичним дизайном, де розміщені шоколадно-коричневий килим, дерев'яний журнальний столик, кремові штори та декоративний кошик для рослини. Скляні стіни разом із підвісним кріслом перетворюють цю нью-йоркську оселю на "тропічний рай", викликаючи відчуття, що будинок Емі знаходиться всього за кілька кроків від такої природи.

Характерний вибір сидінь Емі вказує на тенденцію до більш персоналізованих та унікальних варіантів меблів у 2025 році.

Меган Холловей, експертка з дизайну інтер'єрів та креативна директорка Maro Home, пояснює, що "однорідні тренди минули, і на зміну прийшло створення будинків, які є справжнім відображенням людей, які там живуть".