Частный рай "Мисс Украина Вселенная": как выглядит спальня Анны Неплях

"Мисс Украина Вселенная" Анна Неплях уже три года живет в элитной квартире стоимостью около 11 миллионов гривен. Это жилье 31-летняя модель получила в подарок от бывшего бойфренда.

Для проекта "По домам" девушка провела экскурсию по своему жилью. Особое внимание привлекает ее стильная спальная комната, передает 24 Канал.

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Спальня Анны Неплях

Интерьер спальни является современным, уютным и одновременно роскошным. В нем доминируют теплые нейтральные цвета – коричневые, бежевые и кремовые, которые создают ощущение покоя.

Центральное место занимает большая кровать с медно-красным одеялом и декоративной подушкой с вышитой лошадью – небольшой, но стильный акцент в дизайне.

За изголовьем стены – мягкая панель из текстурированного материала, разделена на вертикальные сегменты, что добавляет пространству глубины. По обеим сторонам кровати – подвесные светильники с шарообразными лампами, создающие мягкое, локальное освещение.

Слева от кровати – туалетный столик с зеркалом и подсветкой, выполнен в минималистическом стиле с сочетанием белого и золотого. Справа – темная открытая полка с личными вещами и книгами, что придает пространству больше жизни.

Как выглядит спальня модели / Скриншот

Естественный свет проникает в комнату сквозь узкое, но высокое окно, скрытое за тяжелыми, темно-серыми шторами, которые добавляют глубины и уюта. Перед окном – округлое кресло с мягким бархатным покрытием в серо-бежевом оттенке, с декоративной подушкой, повторяющей мотив с лошадью, как и на кровати. Это создает визуальное единство в декоре.

Правая часть комнаты оформлена открытой стеклянной витриной с подсветкой – это стильная система хранения для аксессуаров: на полках расположены сумки, декоративные предметы, книги. Золотистые вставки по периметру витрины придают пространству нотку роскоши.

Пол – светлый паркет с классической елочкой, что добавляет тепла и текстуры, гармонично сочетаясь с остальным интерьером.

Спальня Неплях отличается ощущением гармонии, вниманием к деталям и комфортом, который побуждает к отдыху и разговорам.