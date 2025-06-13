Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухня Брук Шилдс

В своей элегантно оформленной кухне в нейтральной цветовой гамме знаменитость использует высокие вертикальные системы для хранения в виде шкафов, достигающих до самого потолка. Эти изящные шкафы эффективно используют обычно "мертвое пространство" над шкафами стандартного размера, превращая его в ценное место для хранения.

В компактных кухонных помещениях установка таких шкафов может эффективно увеличить вместимость для хранения вещей.

Вертикальные системы хранения на кухне – это революционный вариант для компактных помещений, которые предлагают как функциональность, так и эстетическую привлекательность,

– говорит эксперт по организации Sicotas Сара Го.

Кроме того, когда речь идет о хранении вещей, которые редко используются, эксперт советует размещать их на более высоких полках, а не ниже и глубже в шкафах. В отличие от обычных нижних шкафов, которые могут создавать глубокие, труднодоступные места, вертикальное хранение способствует лучшей видимости и доступности.