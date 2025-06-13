Дизайнеры, которые работали над помещениями без окон или с очень низким уровнем освещения поделились своими идеями по улучшению эстетики темных гардеробных, ванных комнат и прихожих, чтобы они излучали тепло и продуманный дизайн. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Способы декорировать комнату без окон

Заполните комнату глянцевыми поверхностями

Принцип 101 дизайна интерьера утверждает, что глянцевые поверхности, которые отражают свет, например, от светильников, могут значительно улучшить освещенность даже самых темных помещений. Так что, целесообразно использовать этот прием при декорировании помещений без окон.

Кроме того, стратегическое использование зеркал может быть очень полезным в таких помещениях. Расположив зеркала так, чтобы они отражали свет от светильников или ключевых фокусных точек, можно усилить эти источники света, создавая иллюзию большего пространства и открытости.

Смелее используйте цвет и принты в ванной комнате

Эти компактные помещения без окон являются идеальной возможностью для более смелых дизайнерских решений, поскольку они, как правило, не являются местами, где люди проводят длительное время. Итак, владельцы домов могут использовать яркие узоры и цвета, не беспокоясь о том, что им придется постоянно находиться в ярком помещении. В общем насыщенный принт, как на фото, размывает границы комнаты и делает ее визуально больше.



Можно добавить принты на стены в ванной комнате / Фото Folding Chair Design

Осветите комнату без окон многослойным освещением

Проектируя помещение без окон, можно подумать, что просто добавить больше источников света – это простой подход. Однако эта концепция выходит за рамки простого увеличения освещенности – она предполагает наслоение различных типов освещения.

Один из дизайнеров подчеркивает, что сочетание общего и акцентного освещения может добавить глубины комнате без окон. Стоит использовать верхнее, рабочее и приглушенное освещение, чтобы эффективно осветить пространство сверху донизу.