Вероятно, у каждого дома есть вещи, сложенные в ящиках или шкафах, которые хранятся с мыслью: "а вдруг понадобится". Однако эксперты по организации пространства рекомендуют решительно избавляться от некоторых из них.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какие вещи организаторы рекомендуют убрать?

Инструкции по эксплуатации

Когда вы в последний раз листали ту гору руководств пользователя? Видимо, это вы делали точно редко. Если техника, например телевизор или фритюрница, сломается, скорее всего, вы будете искать ответы в интернете. Поэтому освободите место, которое занимали эти бумажки.

Шнуры без устройств

У каждом доме есть ящик, заполненный старыми кабелями – от зарядки для телефона, которым вы не пользуетесь, к другим устройствам. Эти шнуры несут в себе тщетную надежду на "может, когда-то пригодится". Если само устройство вы давно не используете, зачем держать кабель к нему?

Одежда, которую больше не носите

Мода и вкусы меняются, а шкаф остается загроможденным вещами, которые уже не одеваете. Не держите одежду, которая вам больше не нравится, и вы ее не используете годами и освободите место для новой.



Не стоит загромождать шкафы / Фото Unsplash (фото Huy Nguyen, иллюстративное)