Это делает ваш дом устаревшим: 3 детали дизайна, создающие такой эффект

Определенные вещи выдерживают испытание временем и остаются в моде, тогда как многочисленные тренды остаются мимолетными. Этот принцип касается и дизайна жилья.

Определенные элементы дизайна могут сделать дом устаревшим, однако не в том смысле, в котором он считается стильным или винтажным. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Veranda.

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Какие детали дизайна делают ваш дом устаревшим

Красное или очень темное дерево

В современном мире тенденции быстро меняются, но деревянные шкафы и полы в стиле 90-х годов, окрашенные в красноватый, оранжевый или чрезвычайно темные оттенки кажутся устаревшими.

Дизайнеры обращают внимание, что многие люди сегодня хотят сделать пространство ярче, увеличив тепло и естественное освещение. Для этого они склоняются к натуральным и органическим материалам и светлой эстетике дизайна, например скандинавский или японский.

"Даже в темной натуральной древесине шкафы и столярные изделия из натурального дерева могут выглядеть современно и стильно, если они не имеют слишком красного или оранжевого оттенка", – объясняют специалисты.

Резкий минимальный интерьер

Несмотря на то, что такие помещения могут выглядеть чистыми, они часто кажутся холодными и непривлекательными, более того – совсем не домашними.

В последние годы домовладельцы отходят от индустриального вида и склоняются больше к другой скандинавской концепции – hygge. Эта эстетика дизайна сосредоточена на создании уютных пространств, которые излучают тепло, гармонию и комфорт.



Резкий минимальный интерьер делает дом устаревшим / Фото Unsplash

Ткань Букле

При выборе тканей для диванов или подушек эксперты рекомендуют отказаться от букле. Хотя этот материал добавляет пространству визуального интереса и текстуры, а в прошлом году был популярен, создавая эффект тихой роскоши, сложные петли и узкие ряды пряжи склонны к задеванию и разрывам при длительном использовании, что не очень удобно.

Этот текстиль, безусловно, теряет свою привлекательность по сравнению с годами недавнего прошлого, прежде всего потому, что ему сложно оставаться в свежем виде, особенно в местах с интенсивным движением людей,

– объясняет специалист.

Зато многие люди тяготеют к более гладким тканям, которые легче в уходе и которые все еще создают ту уютную атмосферу. Хлопок, смеси шерсти и другие фактурные ткани выглядят более вневременными и доступны в различных однотонных цветах и принтах.