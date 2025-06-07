4 ошибки, из-за которых ваша ванная комната может иметь грязный вид

Ванная комната – это помещение, которое требует немало внимания во время уборки. Хотя дизайн может казаться потрясающим, важно отметить, что уход за ним может быть непростым.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Маленькие плитки

Дизайнер рассказывает, что советует клиентам, которые обеспокоены потенциальным накоплением грязи в ванной комнате, избегать мелкой плитки. Такие варианты, как плитка пенни и мозаичная плитка, могут создавать трудности с очисткой через узкие линии затирки, которые, как правило, задерживают грязь, пыль и жир.

Натуральные камни

Натуральные камни добавляют элегантной эстетики любому помещению, однако их часто критикуют за склонность к образованию пятен. Хотя натуральные камни могут быть более подходящими для использования в ванных комнатах, чем на кухнях, они остаются уязвимыми к пятнам от различных вещей, включая косметику.

Открытые полки

Хотя плавающие полки могут изначально показаться эффективным решением для хранения, они могут непреднамеренно способствовать загромождению вашего пространства.

"Если вы действительно тщательно не оформите свои открытые полки, они могут очень легко выглядеть загроможденными", – говорят дизайнеры.

Стены для душа без места для хранения

Если вы планируете реконструкцию душевой кабины, целесообразно рассмотреть варианты обустройства дополнительного места для хранения. Установка одной или нескольких душевых ниш может эффективно устранить необходимость накапливать средства в углах душевой кабины или ванны, а также уменьшить потребность в громоздких органайзерах.