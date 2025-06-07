Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Маленькі плитки

Дизайнер розповідає, що радить клієнтам, які занепокоєні потенційним накопиченням бруду у ванній кімнаті, уникати дрібної плитки. Такі варіанти, як плитка пенні та мозаїчна плитка, можуть створювати труднощі з очищенням через вузькі лінії затирки, які, як правило, затримують бруд, пил і жир.

Натуральне каміння

Натуральні камені додають елегантної естетики будь-якому приміщенню, проте їх часто критикують за схильність до утворення плям. Хоча натуральні камені можуть бути більш придатними для використання у ванних кімнатах, ніж на кухнях, вони залишаються вразливими до плям від різних речей, включаючи косметику.

Відкриті полиці

Хоча плаваючі полиці можуть спочатку здатися ефективним рішенням для зберігання, вони можуть ненавмисно сприяти захаращенню вашого простору.

"Якщо ви дійсно ретельно не оформите свої відкриті полиці, вони можуть дуже легко виглядати захаращеними", – кажуть дизайнери.

Стіни для душу без місця для зберігання

Якщо ви плануєте реконструкцію душової кабіни, доцільно розглянути варіанти облаштування додаткового місця для зберігання. Встановлення однієї або декількох душових ніш може ефективно усунути необхідність накопичувати засоби в кутах душової кабіни або ванни, а також зменшити потребу в громіздких органайзерах.