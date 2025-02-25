5 вещей, которые всегда делают вашу ванную комнату маленькой

Ванная комната часто является одним из самых маленьких помещений в доме. Дизайн этой зоны имеет важное значение, поскольку он существенно влияет как на функциональность, так и на общую эстетическую привлекательность.

Да, есть вещи, которые всегда сделают вашу ванную комнату маленькой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Схемы, которые кажутся слишком темными. Всем известно, как красиво может выглядеть темная ванная комната. Но когда она создана неправильно, это может иметь противоположный эффект.

Ванная комната может показаться меньшей, чем она есть, когда в ней не хватает естественного света и есть чрезмерный декор. Темная, "тяжелая" плитка от пола до потолка без рельефа может создавать ощущение, что стены приближаются,

– говорит дизайнер интерьера Мари Фланиган.

Неправильный размер ванны. Декоративные решения – не единственные элементы, которые могут уменьшить вашу ванную комнату. Введение мебели и элементов неправильного размера – это самый простой способ создать впечатление меньшей комнаты.

Выбор отдельно стоящей ванны, которая является слишком большой для пространства, может перегрузить пространство, создав ощущение тесноты и непрактичности.



Не стоит размещать слишком большую ванну / Фото BC Designs/Darren Chung/Roseywood Interiors

Беспорядок и еще раз беспорядок. Очень часто мы хотим избежать беспорядка, поскольку это имеет захламленный вид и даже удешевляет внешний вид схемы.

Беспорядок – то ли много аксессуаров, или чрезмерное количество туалетных принадлежностей – добавляет ощущение тесноты в комнате. Продуманные решения для хранения, например встроенные стеллажи или обтекаемые шкафы, помогают удерживать поверхности чистыми, позволяя пространству дышать.

Мелкая плитка. Плитка для ванной комнаты добавляет как визуальных, так и функциональных преимуществ. Но выбор правильной плитки является ключевым, если вы не хотите, чтобы ваша ванная комната выглядела меньше. Маленькие насыщенные узоры могут создать эффект тесноты, замкнутости, поглощая свет и визуально разбивая пространство. Плитка большого формата визуально является гораздо лучшим выбором.

Большая сантехника. Одной из самых больших ошибок является выбор мебели, которые слишком большие для их пространства. Громоздкие туалетные раковины, которые выдвигаются слишком далеко в пространство, занимают ценные квадратные метры.



Слишком большие элементы в ванной комнате делают ее меньше / Фото Marie Flanigan Interiors