Что делать, чтобы розы дольше простояли в вазе: простые и эффективные трюки

Букеты роз являются настоящим украшением любого дома. Эксперты рассказали, что нужно делать, чтобы они дольше простояли в вазе с водой, и при этом оставались свежими.

Чтобы срезанные розы хранились как можно дольше, надо учесть два основных момента. Прежде всего, избегать размножения бактерий и следить, чтобы стебли могли впитывать как можно больше воды, передает 24 Канал со ссылкой на Better homes and gardens.

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Что делать, чтобы сохранять розы свежими длительное время

Перед тем, как поместить цветы в вазу, хорошенько вымойте ее от остатков грязи. Пользуйтесь мылом, чтобы избавиться от бактерий, которые могли остаться от предыдущей цветочной композиции.

Далее обрежьте стебли роз под углом 45 градусов. Это поможет цветам лучше впитывать воду. Используйте чистые кухонные ножницы, чтобы сделать надрезы.

Обязательно удалите все листья вдоль стебля, которые опустятся ниже уровня воды в вазе. Любые погруженные или мокрые листья являются благоприятным местом для появления бактерий, а это может привести к сокращению продолжительности жизни ваших роз. Зато колючки лучше не трогать. Они не испортятся в воде, как листья. Срезание колючек может повредить стебли и увеличить вероятность появления бактерий.

Меняйте воду в вазе с цветами каждые два – три дня / Фото Matthew Benson

Когда вы наполняете вазу, используйте воду комнатной температуры – слишком горячая или слишком холодная может шокировать розы.

Можно добавить к воде с розами немного жидкости для полоскания рта, чтобы уменьшить рост бактерий.

Замечательный трюк, который поможет вашим розам сохраниться дольше, это охладить срезанные цветы. Просто поставьте всю вазу в холодильник перед сном и выньте ее утром. Пока температура не опускается ниже нуля градусов, прохладный воздух помогает сохранить лепестки, замедляя их естественный процесс старения.

Меняйте воду каждые два – три дня. Хорошей идеей будет обрезать стебли также во время замены воды.

Хотя розы любят солнце, когда они растут в саду, держите свой срезанный букет подальше от прямых солнечных лучей. Солнце может повредить и высушить цветы, что приведет к более быстрому увяданию. В общем, держите розы подальше от экстремальных температур.

Ставьте вазу подальше от окон зимой и подальше от вентиляционных отверстий, через которые горячий или холодный воздух может дуть прямо на цветы.

И яблоки, и бананы вырабатывают много этилена, который ускоряет созревание фруктов и цветов. Поэтому обязательно разместите вазу подальше от вазы с фруктами. Это также касается случаев, когда некоторые розы в вашем букете начинают увядать. Увядшие цветы тоже начинают вырабатывать больше этилена, который может привести к тому, что соседние цветы завянут. Быстро удаляйте увядшие цветы, чтобы стебли дольше оставались свежими.