Дизайнеры назвали 4 вещи, которые вы всегда увидите на роскошной кухне

Кухня одна из самых важных зон в любом доме. Многие хозяева хотели бы создать кухню, которая излучает роскошь.

Дизайнеры делятся своими мыслями относительно ключевых элементов, которые точно есть в таком пространстве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Какие вещи всегда присутствуют на роскошной кухне

Изящные цвета

Хотя существует множество вариантов цветов кухни, достижение роскошной атмосферы требует вдумчивого подхода к выбору оттенков.

Роскошные кухни часто представляют собой очень тональные пространства с цветами, выбранными из определенной палитры. Это создает успокаивающую, трогательную атмосферу, где все текстуры, произведения искусства и отделки хорошо сочетаются без каких-либо столкновений или чрезвычайно ярких элементов,

– рассказывает Стейси Кобли.

Она советует избегать окрашивания кухни в "модный" цвет. Она отметила, что в роскошных кухнях вы никогда не увидите психоделических цветов.

"Все элегантно, все вневременное и немного сдержанное", – говорит она.

Продуманные детали

Внимание к деталям имеет важное значение для создания роскошной атмосферы в любом помещении. Это предполагает выход за рамки традиционных отделочных материалов и включение разнообразных тщательно продуманных декоративных элементов.

Используйте фурнитуру как возможность на роскошных кухнях для дополнительных деталей, таких как ребристые текстуры и обработанные поверхности, или выберите дизайн без ручек для элегантного современного вида,

– предлагает Стейси Кобли.



Детали в обустройстве кухни сделают ее более изысканной / Фото Unsplash

Матированное и шлифованное покрытие

Роскошь обычно ассоциируется с изяществом. Поэтому лучше избегать ярких, глянцевых отделок в пользу более приглушенных вариантов.

Здесь стоит учитывать не только фурнитуру шкафов, выберите матовое покрытие для кранов, светильников, выключателей, розеток и шкафчиков. Например, как отмечает специалист, блестящий хром имеет свое место, но на роскошной кухне он часто может выглядеть как строительный материал.

Схема многослойного освещения

Многослойное освещение имеет важное значение для создания изысканной и роскошной атмосферы.

Эксперты отмечают, что слишком много точечных светильников и отсутствие слоев света "сглаживают" пространство.

Добавьте подвесные светильники над кухонными островами, бра над полками и даже незаметное освещение под шкафами. Игра теплых света создает более богатую, более интимную атмосферу,

– рекомендуют дизайнеры.

Эти советы помогут обустроить кухню так, чтобы она имела элегантный и роскошный вид.