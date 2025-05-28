Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Ошибки в дизайне кухни

Столешницы из плитки

Хотя стильная столешница из плитки может иметь визуально привлекательный вид в дизайнерских журналах, она может потенциально снизить стоимость вашего дома при перепродаже. Исследование, проведенное Zillow, показывает, что недвижимость с такой столешницей, как правило, продается примерно на 0,9 процента дешевле, чем аналогичные дома.

Они могут создать у покупателей впечатление, что дом устарел и требует не только косметического обновления,

– говорят специалисты.

Открытые полки

Открытые полки на кухне могут быть уязвимыми к пыли, жиру и пролитой жидкости, отмечает дизайнер интерьера Одри Фрэнсис Доти. Для тех, кто регулярно готовит или ведет домашнее хозяйство, постоянная необходимость протирать тарелки, стеклянная посуда на полках может принести больше хлопот. Такие полки могут подойти вам, но для потенциального покупателя – это не всегда лучший вариант.



Открытые полки на кухне могут влиять на стоимость дома при продаже / Фото Unsplash (Becca Tapert)

Яркие цвета

Рассматривая цветовые решения для кухни, выбор смелых оттенков на шкафах, столешницах или плитке может сначала показаться привлекательным, однако такой выбор может стать неблагоприятным фактором, когда придет время продавать недвижимость.

Оставьте эти более насыщенные цвета для произведений искусства или мебели. Покупатели хотят видеть себя в сердце дома, поэтому сохраните нейтральность,

– говорит Гилл Рондеро, основательница студии Ro House.