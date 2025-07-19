Не делайте так в коридоре: дизайнер интерьера рассказала, чего следует избегать
- Дизайнер интерьера дала несколько советов по обустройству коридора.
- Она рассказала, что не стоит делать в коридоре.
Дизайн коридора требует тщательного продумывания деталей для улучшения визуального восприятия пространства и оптимизации его функциональности. Следовательно, есть ряд вещей, которые дизайнер не советует делать в коридоре.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.
Смотрите также Дизайнеры однозначно говорят "да": крупнейшие летние тренды декора 2025 года
Что не стоит делать в коридоре?
Крашеные светлые стены во входной зоне
Дизайнер отметила, что уже с первых дней пользования стены будут грязными. По ее словам, эту зону лучше украсить декоративными панелями или декоративной штукатуркой – это практичнее и значительно легче в уходе. Также они не теряют вид со временем.
Громоздкая мебель
Она визуально съедает пространство и делает коридор более тесным и темным. Дизайнер советует выбирать мебель на заказ под ваш размер коридора с минималистичным дизайном. Тогда она не перегружает интерьер.
Не стоит размещать в коридоре громоздкую мебель / Фото Unsplash (фото иллюстративное)
Отсутствие зеркала
Однозначно никому не хочется бегать обутым в ванну, чтобы посмотреть на себя перед выходом из дома. Зеркало – это не просто эстетика, но и функционал. Оно также визуально расширяет пространство и добавляет уюта.
Только одна люстра
По словам дизайнера, так не должно быть, особенно в коридоре, куда не попадает дневной свет. Специалист отметила, что не стоит бояться использовать различные сценарии освещения – основное, дополнительное и декоративное. Также стоит помнить о мастер-выключателе – это Must have в современном интерьере.