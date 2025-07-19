Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Что не стоит делать в коридоре?

Крашеные светлые стены во входной зоне

Дизайнер отметила, что уже с первых дней пользования стены будут грязными. По ее словам, эту зону лучше украсить декоративными панелями или декоративной штукатуркой – это практичнее и значительно легче в уходе. Также они не теряют вид со временем.

Громоздкая мебель

Она визуально съедает пространство и делает коридор более тесным и темным. Дизайнер советует выбирать мебель на заказ под ваш размер коридора с минималистичным дизайном. Тогда она не перегружает интерьер.



Не стоит размещать в коридоре громоздкую мебель / Фото Unsplash (фото иллюстративное)

Отсутствие зеркала

Однозначно никому не хочется бегать обутым в ванну, чтобы посмотреть на себя перед выходом из дома. Зеркало – это не просто эстетика, но и функционал. Оно также визуально расширяет пространство и добавляет уюта.

Только одна люстра

По словам дизайнера, так не должно быть, особенно в коридоре, куда не попадает дневной свет. Специалист отметила, что не стоит бояться использовать различные сценарии освещения – основное, дополнительное и декоративное. Также стоит помнить о мастер-выключателе – это Must have в современном интерьере.