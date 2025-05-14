Не делайте так: 3 ошибки, которые сильно уменьшат пространство комнаты

Хозяева домов при обустройстве жилища всегда тщательно планируют его дизайн. Одной из задач, которую они ставят перед собой, –это визуально увеличить пространство комнат.

Однако, есть 3 ошибки, которые наоборот могут значительно уменьшить пространство комнаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

Смотрите также Никогда не храните это на чердаке: 5 вещей, которые надо оттуда забрать

Ошибки, которые уменьшают пространство комнаты

Массивная мебель _COPY которая не соответствует квадратуре комнаты

Меблировка, которая не соответствует квадратуре комнаты – это самая распространенная ошибка. Если у вас небольшая комната и там помещается большой диван это не значит, что его надо покупать, ведь он точно "украдет" пространство помещения.

Дизайнер отмечает, что мебель не должна занимать все пространство, она должна быть спроектирована с учетом размеров помещения и правил эргономики.



Размер мебели должен соответствовать квадратуре комнаты / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Темные стены

Почти 80% помещений визуально теряют ощущение пространства именно из-за использования темных цветов. Специалист отмечает, что темные тона имеют стильный вид в небольших помещениях, если цвет имеет глубину, а в интерьере есть сочетание с другими текстурами и материалами, тогда это не будет визуально уменьшать пространство.

Загромождение открытых полок и подоконника

Безусловно детали играют большое значение при обустройстве пространства. Однако, когда на каждой полке сувениры, книги, свечи, растения, коробки, то визуальный шум "съедает" объем. Дизайнер советует на подоконнике ничего не ставить, поскольку тогда естественный свет хуже попадает в комнату.

Помните, дизайн интерьера – это не только о стильных вещах и декоре, это об ощущении пространства, легкости, функциональности и продуманности в каждой детали,

– говорит специалист.