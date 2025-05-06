Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Вещи, которые никогда не следует хранить на чердаке

Краска. Многие считают, что неплохой идеей было бы хранить краску, которая осталась, для дальнейшего подкрашивания, однако стоит принять во внимание, что перепады температуры на чердаке непредсказуемы.

Так, краска и химикаты могут разлагаться под действием жары и стать опасными для использования. Специалисты рекомендуют хранить любую краску, чистящие средства и химикаты в хозяйственной кладовке или на полке в гараже, особенно если у вас не слишком жаркий климат.

Деревянная мебель. Любую старинную деревянную мебель, что у вас могла остаться, лучше не хранить на чердаке. По словам одного из специалистов, "древесина деформируется и трескается при колебаниях температуры", а влажность особенно сильно влияет на старую деревянную мебель.

Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты довольно чувствительны к перепадам температур, что делает их склонными к образованию плесени или деформации. Лучше всего хранить их в среде с контролируемой температурой в надлежащих, прочных футлярах.

Виниловые пластинки. Виниловые пластинки категорически нельзя хранить на чердаке. Наибольший риск заключается в том, что если температура станет слишком высокой, ваши пластинки могут со временем деформироваться. Они также могут стать слишком хрупкими, если помещение слишком сухое, о чем предостерегают организаторы. Храните свою коллекцию в пространстве с контролируемой температурой – и там, где вы можете наслаждаться ею!



Виниловые пластинки лучше не хранить на чердаке / Фото Unsplash (Vincent Chan)

Фотографии особенно чувствительны к температуре. Во время хранения на чердаке фотографии подвергаются серьезному риску выцветания, деформации, изменения цвета и даже образования плесени.