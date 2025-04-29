Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Какие цвета сделают дом дорогим на вид

Есть как минимум 5 цветов краски, на которые можно положиться, чтобы сделать свой дом дороже на вид.



Некоторые цвета могут добавить комнате изысканности / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)

Если у вас есть мысль покрасить свою комнату в темный оттенок, то специалисты предлагают выбрать угольно-серый. Этот цвет хорошо сочетает драматичность и насыщенность. Можно совместить угольно-серый цвет с теплыми металлическими оттенками или натуральными текстурами в столовой или гостиной, чтобы получить тот изысканный дизайнерский акцент.

Драгоценные тона. Кэти Куо, основательница и генеральный директор Kathy Kuo Home, говорит, что нет ничего лучше оттенков драгоценных камней, чтобы добавить пространству дополнительной нотки роскоши. Ей нравятся тона, такие как прусский голубой, бордовый и изумрудный, чтобы по-настоящему поднять комнату.

Greige – популярность этого цвета резко возросла в последние годы. Это изысканное сочетание серого и бежевого, которое передает нежную теплоту. Серый цвет создает спокойный, многослойный фон, который хорошо сочетается с натуральными материалами, такими как дерево и камень. Этот оттенок сдержанный, но никогда не кажется скучным.

Подобно серому, серо-коричневый – это еще один цвет, который может создать впечатление изысканности. TAUPE – один из цветов краски для ощущения роскоши. Это сдержанный нейтральный цвет, который ощущается более уверенно, чем обычный серый или бежевый, поскольку он более сложный и имеет дорогой вид.

Насыщенно зеленый. Ди Ди Тейлор Юстас, основательница Taylor Hannah Architect Inc., говорит, что такой цвет как Hunter Green может мгновенно сделать любую комнату визуально богаче. Он глубокий, классический и всегда воспринимается как дорогой.