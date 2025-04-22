Однако есть несколько фишек в интерьере, которые до сих пор мало кто делает. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на @blink.design.

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Стильные фишки в интерьере, которые мало кто делает

Встроенные растения в стены, пол или мебель. Дизайнер отмечает, что это отличный способ интегрировать природу в интерьер без лишнего загромождения. По ее словам, очень актуальным стало создавать специальные ниши в тумбах, для того, чтобы установить туда комнатное растение.

Использование цветных окон. Они могут добавить яркости и оригинальности пространству. Такое решение дополнит интерьер или сделает акцент в комнате.

Цветные потолки. Это является нестандартным, но все же очень эффектное решение. С помощью такого способа можно сделать зонирование комнаты или же даже визуально увеличить помещение.



Цветные потолки в пространстве / Фото New England Design Elements

Нестандартные двери. Современные двери с уникальными материалами: стекла, металла или комбинированный вариант могут стать интересной деталью интерьера.

Кроме этого, будут стильно выглядеть и цветные двери, которые впишутся в стилистику вашего интерьера или высокие двери аж под потолок без наличников – такое решение тоже является оригинальным и довольно нестандартным.

Арт-элементы – цветные или текстурные плитки, деревянные панели, мраморные вставки – это все создает эффект художественного пространства, который удивляет и придает стильный вид дома.