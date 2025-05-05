Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на sampleboard.

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Признаки того, что пора заменить диван

Знание правильного времени для замены дивана может помочь избежать дискомфорта и сделать пространство более комфортным для проживания.

Заметный износ. Несмотря на то, что диваны могут быть хорошего качества, со временем они все же могут начать проявлять признаки износа. Ткань может потерться, а кожа может потрескаться.

Неприятные запахи. С годами диваны могут впитывать всевозможные запахи, включая запахи дыма, разлитой еды и тому подобное. Тем не менее, если эти запахи не исчезают даже после тщательной чистки, возможно, пришло время попрощаться со старой вещью.

Устаревший стиль. Когда ваш старый диван больше не соответствует декору или эстетике в доме, новый диван может придать всей комнате свежести и новизны. Сочетание современных стилей оживит жилое пространство.

Скрип дивана. Скрип пружин является началом структурных проблем. Этого шума достаточно, чтобы свидетельствовать о внутренней неисправности, которая может привести к дискомфорту или даже нанести вред тем, кто сидит на диване.



Самое важное, на что стоит обращать внимание в диване, – комфорт / Фото Unsplash

Недостаточно места. С увеличением количества членов семьи или изменением жилищных потребностей ваш старый диван может не выполнять свои функции как раньше.

Потеря комфорта. Именно удобство во время сидения должно быть превыше всего. Если удобство в диване исчезла, возможно, пришло время для обновления.

К слову, также стоит обратить внимание на провисающие подушки. Проблема проявляется тогда, когда подушки начинают ощущаться неравномерно и перестают отталкиваться, когда на них опирается человек. Поэтому можно подумать о том, что можно их заменить.