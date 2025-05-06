Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Речі, які ніколи не слід зберігати на горищі

Фарба. Багато хто вважає, що непоганою ідеєю було б зберігати фарбу, яка залишилася, для подальшого підфарбовування, проте варто взяти до уваги, що перепади температури на горищі непередбачувані.

Так, фарба та хімікати можуть розкладатися під дією спеки та стати небезпечними для використання. Фахівці рекомендують зберігати будь-яку фарбу, засоби для чищення та хімікати в господарській комірчині або на полиці в гаражі, особливо якщо у вас не надто спекотний клімат.

Дерев'яні меблі. Будь-які старовинні дерев'яні меблі, що у вас могли залишитися, краще не зберігати на горищі. За словами одного з фахівців, "деревина деформується та тріскається при коливаннях температури", а вологість особливо сильно впливає на старі дерев'яні меблі.

Музичні інструменти. Музичні інструменти доволі чутливі до перепадів температур, що робить їх схильними до утворення цвілі чи деформації. Найкраще зберігати їх у середовищі з контрольованою температурою у належних, міцних футлярах.

Вінілові платівки. Вінілові платівки категорично не можна зберігати на горищі. Найбільший ризик полягає в тому, що якщо температура стане занадто високою, ваші платівки можуть з часом деформуватися. Вони також можуть стати надто крихкими, якщо приміщення занадто сухе, про що застерігають організатори. Зберігайте свою колекцію в просторі з контрольованою температурою – і там, де ви можете насолоджуватися нею!



Вінілові платівки краще не зберігати на горищі / Фото Unsplash (Vincent Chan)

Фотографії особливо чутливі до температури. Під час зберігання на горищі світлини піддаються серйозному ризику вицвітання, деформації, зміни кольору та навіть утворення цвілі.