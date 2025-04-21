Никогда не делайте это на кухне: 4 ошибки, которых следует избегать
- Розетки не должны быть близко к варочной поверхности или мойке, во избежание порчи и неудобства в использовании.
- Лучше использовать встроенную микроволновую печь и располагать ее на удобной высоте для пользования.
- Мойка и варочная поверхность не должны быть слишком близко.
- Глянцевые фасады не актуальны, лучше выбирать матовые и с покрытием антитач, чтобы избежать следов от пальцев.
Кухня является местом не только для приготовления пищи, но и для общения с семьей и друзьями. Поэтому для хозяев важно создать среду, в которой приоритетами являются комфорт и функциональность.
Поэтому следует обратить внимание на вещи, которые не следует делать в кухне. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @blink.design.
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Что не следует делать во время обустройства кухни
Розетки близко к варочной поверхности или мойке
В таком случае розетки могут портиться. В частности, это может произойти из-за тепла и воды. Кроме этого, через такое размещение розетками не будет удобно пользоваться.
Лучше расположить их ближе к зоне приготовления.
Не встроенная микроволновая печь
При обустройстве кухни лучше не сосредотачиваться на не встроенной микроволновой печи еще и на высоте. Лучше отдать предпочтение встроенной технике, поскольку она более удобна в уходе и пользовании. Указывается, что высота для микроволновой печи для удобного пользования должна быть не выше метр двести.
Лучше рассмотреть вариант встроенной техники / Фото Unsplash (Lotus Design N Print)
Мойка возле варочной поверхности
Не располагайте рукомойник и варочную поверхность слишком близко друг к другу. Это неудобно во время приготовления пищи. Лучше при планировании пространства в кухне сделать между ними минимум 60-80 сантиметров. Так, кухня будет удобной в использовании.
Глянцевые фасады
Такой тип фасадов имеют свои минусы. В частности, на них сильно видно грязь и отпечатки пальцев. Кроме этого, на сегодня они потеряли свою актуальность. Поэтому лучше отдать предпочтение матовым фасадам в нейтральных оттенках. К тому же, чтобы точно избежать следов от отпечатков пальцев, есть специальные материалы с покрытием антитач.