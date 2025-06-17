Делаете это, даже не задумываясь: какие вещи уменьшают пространство вашего дома

Многие замечают, что в просторных комнатах даже дышится легче. Но иногда бессознательно вы можете уменьшать пространство своего дома.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на @boiko.interior.design.

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Что может уменьшать пространство дома

Темный дизайн комнаты

Первое, что назвала дизайнер, это то, когда вы делаете дизайн в темных оттенках. При разработке дизайна важно помнить, что темные оттенки могут создавать ощущение суженного пространства. В противоположность этому, более светлые цвета, как правило, увеличивают пространство. Поэтому стоит рассмотреть светлые оттенки, чтобы достичь ощущения большего пространства.



Светлые оттенки могут увеличить пространство / Фото Unsplash (Spacejoy)

Использование двух и более цветов

Даже в рамках одной комнаты вы можете использовать два или даже больше цветов. Однако дизайнер рекомендует использовать единую цветовую палитру для всей комнаты или даже для всей квартиры, поскольку такой подход может создать иллюзию более просторного помещения.

Утяжеляете окна тяжелыми шторами

Часто домовладельцы могут утяжелять окна тяжелыми, объемными шторами, которые мешают естественному освещению и "забирают" пространство. Можно выбрать ткань, которая выглядит визуально легкой, но одновременно обеспечивает функцию затемнения, если вам это нужно. Поэтому обращайте внимание на светлые цвета таких тканей, подклеив подкладку блэкаут, вы так же сможете создать затемнение в вашем доме.

Перегрузка пространства

И последнее, что может уменьшать ваше пространство, это когда оно слишком перегружено мелкими или не мелкими деталями. В частности, речь идет об открытых полках с книгами, с декором, какие-то статуэтки и т.д. – все это забирает пространство вашего дома.