Есть ряд вещей, которые профессиональные организаторы советуют, чтобы вы как можно скорее выбросили из домашнего офиса. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на martha stewart.

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Что нужно убрать из домашнего офиса

Эксперт по организациям Аарон Ширли отмечает, что беспорядок может замедлить производительность. Поэтому лучше убрать несколько вещей из этого пространства. В частности:

Засохшие маркеры и ручки, которые не пишут. Если письменные принадлежности не работает, не стоит их накапливать, а время выбросить их в мусорку. Выберите место на столе для ручек, карандашей или маркеров, и храните только те, в которых еще есть чернила.

Случайные шнуры от техники. Старая техника может занимать место, тем более, если вы ею не пользуетесь, поэтому лучше ее перенести из домашнего кабинета. Также стоит убрать ненужные вам шнуры зарядных устройств к вашим старым телефонам, которыми вы не пользуетесь, ведь они занимают место в ящиках и в этом беспорядке трудно найти что-то нужное.

Старые блокноты и планировщики. Содержание на рабочем месте нескольких блокнотов или планировщиков может привести к ненужному беспорядку и путанице. Желательно пересмотреть каждый элемент, выбросить все устаревшие блокноты и объединить важные заметки, даты и списки дел в упорядоченную, эффективную систему.



Следует избавиться от беспорядка на столе для более эффективной работы / Фото Unsplash (Mikey Harris)

Независимо от того, выбираете ли вы цифровое решение, или бумажный планировщик, хранения всего в одном месте облегчит организацию, позволит эффективно отслеживать дедлайны и будет способствовать наведению порядка на рабочем месте.

Ненужные дубликаты. Вам точно не нужно несколько пар ножниц или 3 одинаковые по размеру линейки в ящике в столе, и это явно занимает пространство. Лучше выбрать по одному из этих элементов и аккуратно сложить в ящике и когда вам они будут необходимы, вы не будете тратить время и быстро сможет их взять.