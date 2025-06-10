Ключ к большей организованности заключается в том, чтобы намеренно оставлять определенное пространство пустым. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Better Homes and Gardens.

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Метод организации 80/20

Организационный метод 80/20 предусматривает стратегическое использование пространства, рекомендуя людям использовать только 80% имеющегося пространства. Такой подход поощряет избавляться от лишних вещей и уменьшает риск переполнения мест для хранения.

Принцип 80/20 в организации пространства касается распределения места для ваших вещей. Желательно занимать не более 80% доступного пространства на полках, в ящиках, шкафах или тумбочках, оставляя остальные 20% свободными. Этот намеренный промежуток обеспечивает лучший доступ, облегчает уборку и позволяет учесть будущие потребности, такие как новые приобретения или сезонные изменения.



Метод 80/20 является эффективным при организации пространства / Фото Unsplash (Huy Nguyen)

Оставляя 20% пространства пустым, вы не только минимизируете визуальный беспорядок, но и облегчаете организацию и поиск вещей, поскольку устраняете необходимость размещать все в кучу в ограниченном пространстве. Такая практика поощряет внимательное отношение к вещам, которые вы храните и заставляет задуматься, что можно убрать или выбросить. И, опять же, если вам нужно или вы хотите что-то приобрести, у вас будет определенное пространство для этого.