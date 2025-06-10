Ключ до більшої організованості полягає в тому, щоб навмисно залишати певний простір порожнім. Про це пише 24 Канал з посиланням на Better Homes and Gardens.

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Метод організації 80/20

Організаційний метод 80/20 передбачає стратегічне використання простору, рекомендуючи людям використовувати лише 80% наявного простору. Такий підхід заохочує позбуватися зайвих речей та зменшує ризик переповнення місць для зберігання.

Принцип 80/20 в організації простору стосується розподілу місця для ваших речей. Бажано займати не більше 80% доступного простору на полицях, у шухлядах, шафах чи тумбочках, залишаючи решту 20% вільними. Цей навмисний проміжок забезпечує кращий доступ, полегшує прибирання і дозволяє врахувати майбутні потреби, такі як нові придбання або сезонні зміни.



Метод 80/20 є ефективним під час організації простору / Фото Unsplash (Huy Nguyen)

Залишаючи 20% простору порожнім, ви не лише мінімізуєте візуальний безлад, але й полегшуєте організацію та пошук речей, оскільки усуваєте необхідність розміщувати все на купу в обмеженому просторі. Така практика заохочує до уважного ставлення до речей, які ви зберігаєте та змушує задуматися, що можна прибрати чи викинути. І, знову ж таки, якщо вам потрібно або ви хочете щось придбати, у вас буде певний простір для цього.