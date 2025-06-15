Є низка речей, які професійні організатори радять, щоб ви якомога швидше викинули з домашнього офісу. Про це пише 24 Канал з посиланням на martha stewart.

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Що потрібно прибрати з домашнього офісу

Експерт з організацій Аарон Ширлі наголошує, що безлад може уповільнити продуктивність. Тож краще прибрати декілька речей з цього простору. Зокрема:

Засохлі маркери та ручки, які не пишуть. Якщо письмове приладдя не працює, не варто їх накопичувати, а час викинути їх у смітник. Оберіть місце на столі для ручок, олівців чи маркерів, і зберігайте лише ті, в яких ще є чорнило.

Випадкові шнури від техніки. Стара техніка може займати місце, тим паче, якщо ви нею не користуєтеся, тож краще її перенести з домашнього кабінету. Також варто прибрати непотрібні вам шнури зарядних пристроїв до ваших старих телефонів, якими ви не користуєтеся, адже вони займають місце в шухлядах і в цьому безладі важко знайти щось потрібне.

Старі блокноти і планувальники. Тримання на робочому місці кількох блокнотів чи планувальників може призвести до непотрібного безладу і плутанини. Бажано переглянути кожен елемент, викинути всі застарілі блокноти та об'єднати важливі нотатки, дати і списки справ у впорядковану, ефективну систему.



Слід позбутися безладу на столі для ефективнішої роботи / Фото Unsplash (Mikey Harris)

Незалежно від того, чи обираєте ви цифрове рішення, чи паперовий планувальник, зберігання всього в одному місці полегшить організацію, дозволить ефективно відстежувати дедлайни та сприятиме наведенню ладу на робочому місці.

Непотрібні дублікати. Вам точно не потрібно декілька пар ножиць чи 3 однакові за розміром лінійки у шухляді в столі, тож це явно займає простір. Краще вибрати по одному з цих елементів і акуратно скласти в шухляді і коли вам вони будуть необхідні, ви не витрачатимете час і швидко зможе їх взяти.