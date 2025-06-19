Как подобрать цвет стен для деревянных шкафов на кухне: дизайнеры раскрыли секрет

Для тех, кто имеет деревянные кухонные шкафы и хочет обновить интерьер без полного ремонта, самым простым и одновременно эффектным решением является покраска стен. Найти подходящий цвет стен к деревянным шкафам может быть непросто.

Выбор правильного цвета стен в сочетании с деревянными шкафами зависит от эффекта, которого вы хотите достичь. Дизайнеры объяснили, что подходит к различным оттенкам дерева, передает 24 Канал со ссылкой на Better Homes and gardens.

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Как выбрать цвет стен для деревянных шкафов

Чтобы подобрать краску, которая лучше всего сочетается с деревом, сначала нужно определить его оттенок, а затем решить – вы хотите контраст или гармонию. Противоположные цвета создают контраст, соседние – гармонично сочетаются.

Чтобы шкафы выделялись, стоит выбрать контрастную насыщенность цвета – например, светлые стены к темному дереву или наоборот.

Другой вариант - подобрать похожий цвет, который будет отвлекать внимание от дерева. Или же создать единый фон, покрасив стены в вариацию цвета самих шкафов. Независимо от выбранного подхода, дизайнеры советуют конкретные цвета в зависимости от оттенка дерева.

Лучшие цвета для древесины с оранжевыми оттенками

Махагони, медовый дуб и ольха имеют оранжевые подтоновые оттенки, которые удачно сочетаются с голубыми стенами – ведь голубой является комплементарным к оранжевому. Для древесины с оранжевыми тонами подойдут классические Benjamin Moore White PM-2 и Black HC-190.

Цвета для древесины с оранжевыми оттенками / Фото Blaine Moats

Лучшие цвета стен для древесины с желтоватым оттенком

Эксперты советуют сочетать теплые желтые оттенки древесины, такие как клен, с приглушенными цветами-комплементами желтого, например, Benjamin Moore Woodlawn Blue.

Если хочется усилить желтую гамму, можно использовать Sherwin-Williams Mysterious Mauve – серый с фиолетовым подтоном, что мягко контрастирует с желтым. Для мягкого эффекта выберите теплый белый – например, Benjamin Moore White Dove.

Цвета стен для древесины с желтоватым оттенком / Фото Blaine Moats

Лучшие цвета стен для древесины с красноватыми оттенками

Чтобы уравновесить красновато-коричневые тона, как у вишни или красного дуба, специалисты советуют насыщенные теплые цвета с примесью серого. Например, Benjamin Moore Coachman's Cape, Benjamin Moore 14 Carrots или PPG Macaroon Cream.

Цвета для древесины с красноватыми оттенками / Фото Blaine Moats

Лучшие цвета стен для древесины с серо-голубыми тонами

Прохладные древесины, например ясень или выбеленные поверхности, рекомендуют сочетать с глубокими нейтральными оттенками – например, Sherwin-Williams Tricorn Black или землистым Valspar Warm Putty. Также серо-голубые шкафы можно комбинировать с теплыми серыми стенами (Benjamin Moore Classic Gray).

Цвета для древесины с серо-голубыми тонами / Фото Blaine Moats