Вибір правильного кольору стін у поєднанні з дерев'яними шафами залежить від ефекту, якого ви хочете досягти. Дизайнери пояснили, що пасує до різних відтінків дерева, передає 24 Канал із посиланням на Better Homes and gardens.

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Як обрати колір стін для дерев'яних шаф

Щоб підібрати фарбу, яка найкраще поєднується з деревом, спочатку потрібно визначити його відтінок, а потім вирішити – ви хочете контраст чи гармонію. Протилежні кольори створюють контраст, сусідні – гармонійно поєднуються.

Щоб шафи виділялися, варто обрати контрастну насиченість кольору – наприклад, світлі стіни до темного дерева або навпаки.

Інший варіант — підібрати схожий колір, який відволікатиме увагу від дерева. Або ж створити єдине тло, пофарбувавши стіни у варіацію кольору самих шаф. Незалежно від обраного підходу, дизайнери радять конкретні кольори залежно від відтінку дерева.

Найкращі кольори для деревини з помаранчевими відтінками

Махагоні, медовий дуб і вільха мають помаранчеві підтонові відтінки, які вдало поєднуються з блакитними стінами – адже блакитний є комплементарним до помаранчевого. Для деревини з помаранчевими тонами пасуватимуть класичні Benjamin Moore White PM-2 і Black HC-190.

Кольори для деревини з помаранчевими відтінками / Фото Blaine Moats

Найкращі кольори стін для деревини з жовтуватим відтінком

Експерти радять поєднувати теплі жовті відтінки деревини, такі як клен, із приглушеними кольорами-комплементами жовтого, наприклад, Benjamin Moore Woodlawn Blue.

Якщо хочеться підсилити жовту гаму, можна використати Sherwin-Williams Mysterious Mauve – сірий з фіолетовим підтоном, що м'яко контрастує із жовтим. Для м'якішого ефекту оберіть теплий білий – наприклад, Benjamin Moore White Dove.

Кольори стін для деревини з жовтуватим відтінком / Фото Blaine Moats

Найкращі кольори стін для деревини з червонуватими відтінками

Щоб урівноважити червонувато-коричневі тони, як у вишні чи червоного дуба, фахівця радять насичені теплі кольори з домішкою сірого. Наприклад, Benjamin Moore Coachman's Cape, Benjamin Moore 14 Carrots або PPG Macaroon Cream.

Кольори для деревини з червонуватими відтінками / Фото Blaine Moats

Найкращі кольори стін для деревини з сіро-блакитними тонами

Прохолодні деревини, як-от ясен або вибілені поверхні, рекомендують поєднувати з глибокими нейтральними відтінками – наприклад, Sherwin-Williams Tricorn Black або землистим Valspar Warm Putty. Також сіро-блакитні шафи можна комбінувати із теплими сірими стінами (Benjamin Moore Classic Gray).

Кольори для деревини з сіро-блакитними тонами / Фото Blaine Moats