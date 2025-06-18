Ideal Home розповідає, які стіни не пасуватимуть до зеленої кухні, передає 24 Канал.

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Сірий

Підвісний світильник над кухонним островом у сірій і зеленій кухні з панорамним вікном та м'якими барними стільцями / Фото Pooky

У більшості кімнат сірий часто вважають надійним нейтральним кольором. Але це не стосується поєднання з зеленими кухонними шафами. Дизайнери радять уникати комбінації занадто холодних сірих або різких білих стін із зеленими шафками. Холодні тони можуть затьмарити зелений або вступити з ним у конфлікт. Вони створюють контраст, що руйнує загальну естетику.

Яка порада: Обираючи м'які, теплі нейтральні відтінки, ви уникнете різкості, яку створюють холодний сірий або яскраво білий, а також додасте затишку кухонному простору.

Червоний

Зелено-червона кухня з вбудованими полицями та великою винною шафою / Фото Farrow & Ball

Ще один колір, якого експерти радять уникати поруч із зеленими кухонними шафами – це червоний.

У поєднанні з червоним зелене може виглядати надто виклично, адже ці кольори розташовані на протилежних кінцях колірного кола.

Що спробувати натомість: Якщо червоний створює занадто сильний контраст, рожевий – це більш м'який і приємний компаньйон для зеленого. Рожеві відтінки чудово підходять, якщо ви хочете додати веселощів і легкості, водночас зберігаючи елегантність.

Жовтий

Кухня з жовтою підлогою та шафами / Фото Carpetright

Попри популярність відтінку "масляного жовтого", це не означає, що він добре поєднується з зеленими кухонними шафами.

Яскравий жовтий і зелений змагатимуться за увагу, що зробить простір надто метушливим і дисгармонійним. Якщо вам подобається жовтий – і це справді життєрадісний колір – використовуйте його у дрібницях: аксесуарах, світильниках, декорі. Так він пожвавить інтер'єр, не перекриваючи красу ваших зелених шаф.

Що радять експерти: Один із найкращих кольорів для поєднання з зеленими шафами – це сам зелений! Це стильний і вічно актуальний варіант, який підтримує тренд на "занурення в колір". Кухні в усіх відтінках зеленого залишаються хітом, бо створюють відчуття впевненості, спокою й стилю.