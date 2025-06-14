Експерти розповіли, як впорядкувати маленьку кухню, щоб максимально ефективно використати простір, зберегти функціональність і створити приємну атмосферу, передає 24 Канал із посиланням на Homes and gardens.

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Як облаштувати маленьку кухню

Створюйте гнучкі зони

При плануванні кухонного простору слід скористатися "зонуванням" Наприклад, шафи в зоні миття -навколо раковини й посудомийної машини – містять засоби для прибирання, рушники, смітник тощо. У свою чергу, зона навколо плити й духовки – це місце для каструль, сковорідок, форм для випічки. Якщо у вас є комора, сухі продукти варто зберігати там, або ж виділити для них окрему зону на кухні.

Цей підхід максимально ефективний у невеликих кухнях, але коли простір обмежений, доведеться бути креативними.

У маленьких кухнях, де зони часто перетинаються, цей підхід допомагає ще більше деталізувати простір: створити зону для приготування чаю/кави, зону спецій, зону для випікання тощо. Групуйте речі в кошики або контейнери й переміщуйте їх у потрібне місце під час приготування.

Зберігайте сезонні речі в іншому місці

Не існує правила, яке б зобов'язувало зберігати абсолютно все саме на кухні. Подумайте, що можна винести за межі кухні – особливо якщо ви не користуєтеся цим щодня.

Те саме стосується надлишкових приладів і кухонного начиння. Складіть їх у кошики, щоб усе було організовано, і, якщо можливо, розмістіть на верхніх полицях або шафах. А скатертини, серветки та інший текстиль можна зберігати окремо– наприклад, у пральні або коморі.

Залишайте стільницю вільною

У маленькій кухні важливо не захаращувати стільницю. Чим менше предметів на ній – тим більше робочого простору, легше прибирати й підтримувати порядок. Користуйтеся правилом – залишати тільки ті прилади, якими користуєтеся щодня, інші сховайте.

Ще одна порада – групуйте подібні речі разом: наприклад, спеції в баночках або олії на підносі. Така група сприймається як один предмет, а не як розсип дрібниць. Розташовуйте ці групи відповідно до того, як ви готуєте: спеції – біля плити, кавові аксесуари – біля кавомашини тощо.

Вертикальне зберігання

На маленькій кухні вертикальне зберігання замість горизонтального – це справжній порятунок. Такий підхід економить простір, полегшує доступ до речей і дозволяє вмістити навіть великі предмети.

Обирайте ящики замість шаф

Обирайте ящики замість шаф / Фото Drew Forsyth

Якщо кухонні шафи вже забиті, варто переосмислити їхнє використання – ящики ідеально підходять для зберігання каструль, побутової техніки, посуду, спецій та іншого. Вони дозволяють максимально ефективно використати простір і забезпечують легкий доступ до речей, на відміну від глибоких шаф, де доводиться порпатися в самому кінці.

Обирайте відкриті полиці

Настінні шафи можуть здаватися масивними, особливо на маленькій кухні. Якщо їх прибрати, простір стане повітрянішим, але постане проблема зі зберіганням. У таких випадках виручають відкриті кухонні полиці.

Щоб полиці мали охайний вигляд, розставляйте речі групами по непарній кількості предметів – наприклад, по три. У кожній групі комбінуйте різні висоти й розміри.

Облаштуйте кутові шафи під себе

Висувні системи – чудовий вибір для маленької кухні / Фото Kitchen Makers

На маленькій кухні кожен сантиметр має працювати, зокрема й кути. Вони можуть бути незручними та важкодоступними, але при грамотному підході їх легко перетворити на ефективну зону для зберігання габаритного посуду, каструль або техніки.

Висувні системи, які виїжджають при відкриванні дверцят, дозволяють максимально використовувати простір.

Контролюйте запаси продуктів

На маленькій кухні необхідна добре продумана та компактна система зберігання продуктів, щоб приготування їжі проходило швидко та без стресу. Почніть із позбавлення від громіздкого заводського пакування. Пересипте всі сухі продукти, горіхи, каші, борошно, цукор, бобові тощо в прозорі підписані контейнери. Це значно полегшить пошук потрібного та дозволить одразу побачити, що закінчується.

Ведіть список продуктів, які вже є вдома – так ви купуватимете тільки те, що справді потрібно, і уникнете перевантаження шаф.

Розміщуйте продукти за висотою та строком придатності.

Для зручності використовуйте органайзери для комори: підставки, обертові полиці, прозорі контейнери.

Мобільні робочі поверхні та системи зберігання

Уникайте переповнених шухляд й шаф. Не зберігайте у них більше, ніж справді потрібно / Фото Harvey Jones

Якщо вам бракує місця для зберігання, не намагайтеся втиснути все у наявні шафи – краще обрати гнучкі рішення, наприклад, пересувний кухонний острівець.

Мобільні меблі зручні тим, що забезпечують додаткову робочу поверхню чи місце для зберігання лише тоді, коли це потрібно. Наприклад, столик-візок можна викотити під час приготування чи прийому гостей, а потім прибрати, звільнивши простір.

Компактний візок на колесах можна розмістити не в самій кухні, а поряд – біля обіднього столу.

На верхній полиці зручно тримати крупи та спеції в гарних контейнерах, а банки та сухі продукти, куплені про запас, зберігати в кошиках на нижніх полицях.

Використовуйте одну або кілька дверцят

Використання внутрішнього боку дверцят – чудовий спосіб тримати необхідні інгредієнти в порядку / Фото Neptune

Підвісна полиця дозволяє зберігати олії, приправи та інші щоденні продукти в одному ряду, щоб вони не ховалися за іншими речами.

Полиці на дверцятах також стануть справжньою знахідкою, якщо потрібно впорядкувати простір під мийкою.

Полиці різної висоти допомагають ефективно розмістити речі: важчі та рідковживані – внизу, найуживаніші – вгорі, на рівні очей.