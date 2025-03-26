Неожиданное сочетание синего и красного цветов в интерьере: как его оценивают дизайнеры

Выбор цвета в дизайне интерьера имеет важное значение для создания уютной и эстетически привлекательной среды. Однако совместимость некоторых цветов остается предметом дискуссий, например, синего и красного.

Некоторые дизайнеры все же выступают за это сочетание. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на livingetc.

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Можно ли сочетать синий и красный цвета в доме

Трудно сказать, действительно ли хорошо сочетаются синий и красный. Это противоречивый вопрос в мире теории цвета. Хотя эти два оттенка традиционно не считаются взаимодополняющими, их контраст, бесспорно, создает впечатляющий визуальный эффект.

Специалист Массимо Каяццо отмечает, что насыщенность обоих цветов делает их очень заметными и подходящими там, где нужно привлечь внимание. Между тем Шери Петерсон, бывший президент Международной ассоциации консультантов/дизайнеров по цветам, придерживается более научного подхода. По словам эксперта, красный и синий должны иметь одинаковую насыщенность и значение (свет и темнота), чтобы быть совместимыми. Другими словами, смелый красный может потребовать такого же интенсивного синего, чтобы сохранить его баланс.

Есть несколько способов совместить синий и красный в вашем доме.

1. Используйте обои как "мост". Например, на фото обои для ванной комнаты плавно сочетают смелую красную плитку и насыщенный голубой потолок, переплетая два оттенка вместе со своим волнистым рисунком.



Обои как "мост" для сочетания синего и красного / Фото Charlotte Lea

2. Почувствуйте "силу краски". Краска от пола до потолка – это, бесспорно, создает интересный эффект.

Специалисты рассказали, что в данном случае использовали насыщенный бургундский красный на стенах и потолке и соединили его с дополняющим его изогнутым диваном темно-синего цвета. Как следствие, это создало пространство-кокон, где глубокие бархатные оттенки создают ощущение тепла и утонченности, что идеально подходит для того, чтобы отдохнуть в конце дня.



Диван синего цвета на фоне красных стен создает волшебный эффект / Фото Racheal Smith

3. Для эффекта попробуйте резкий переход. В этом драматическом, но продуманном сочетании цветов, который мы видим на фотографии, глубокий темно-синий и яркий красный работают в тандеме, чтобы формировать настроение пространства и создавать идеальную темную цветовую схему.

Результатом является впечатляющий переход – тот, который мгновенно меняется от темного и захватывающего к яркому и обволакивающему.



Резкий переход между цветами / Фото с сайта livingetc

4. Держите фон нейтральным. В этой комнате красный и синий переплетаются в дизайне таким образом, что пространство ощущается ярким и живым.

Здесь сохранены стены и диван в нейтральных тонах, как чистый холст и четко видны яркие цвета и узоры. Насыщенные оттенки выделяются на нейтральном фоне, создавая вид, который одновременно динамичный и привлекательный.



Можно сохранять нейтральный фон / Фото с сайта livingetc

5. Думайте о синем как о нейтральном цвете. В этой кухне светло-голубой берет на себя нейтральную роль, позволяя смелым красным акцентам "сиять", сохраняя ощущение баланса в комнате.

Окрашенные в нежно-голубой цвет стулья, отделка и посуда создают "тихий" фон. Вместо того, чтобы соревноваться за внимание в интерьере, синие элементы закрепляют пространство своим мягким, приземленным тоном.



Синий как нейтральный цвет / Фото с сайта livingetc