Дизайнеры назвали 9 цветов, которые идеально подойдут для гостевых спален

Дизайн гостевой комнаты может быть задачей не из легких. Важно, чтобы в этой комнате царил уют, а выбор цвета является одним из решающих факторов в создании желаемой атмосферы.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple.

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Цвета краски для гостевых комнат

Нейтральные оттенки

Для окрашивания гостевых комнат часто выбирают нейтральные цвета, в частности грязно-белый, бежевый и серый. По словам экспертов, нежные, теплые нейтральные тона способствуют созданию приятной атмосферы и дарят ощущение комфорта, не будучи при этом чрезмерно насыщенными.

Приглушенные оттенки

Мягкий голубой, зеленый или розовый зеленый или розовый

Дизайнеры интерьера рекомендуют использовать их, чтобы улучшить эстетику гостевой спальни. Классический вариант – выбрать оттенок синего. Кроме того, замечательным выбором может стать зеленый, который вызывает ощущение земного покоя.



Мягкий голубой идеально подходит для гостевой комнаты / Фото Unsplash (Spacejoy)

Насыщенные тона

Темно-синий, угольный, лесной зеленый

Если вам нравится сочетать цвета в вашем доме, подумайте о том, чтобы распространить эту яркую эстетику на гостевую спальню. Такой подход может добавить пространству глубины и изысканности, особенно в сочетании с белоснежным постельным бельем или светлыми деревянными акцентами.