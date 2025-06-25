Про це пише 24 Канал з посиланням на Real Simple.

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Кольори фарби для гостьових кімнат

Нейтральні відтінки

Для фарбування гостьових кімнат часто обирають нейтральні кольори, зокрема брудно-білий, бежевий і сірий. За словами експертів, ніжні, теплі нейтральні тони сприяють створенню приємної атмосфери і дарують відчуття комфорту, не будучи при цьому надмірно насиченими.

Приглушені відтінки

М'який блакитний, зелений або рожевий

Дизайнери інтер'єру рекомендують використовувати їх, щоб покращити естетику гостьової спальні. Класичний варіант – вибрати відтінок синього. Крім того, чудовим вибором може стати зелений, який викликає відчуття земного спокою.



М'який блакитний ідеально підходить для гостьової кімнати / Фото Unsplash (Spacejoy)

Насичені тони

Темно-синій, вугільний, лісовий зелений

Якщо вам подобається поєднувати кольори у вашому домі, подумайте про те, щоб поширити цю яскраву естетику на гостьову спальню. Такий підхід може додати простору глибини та вишуканості, особливо в поєднанні з білосніжною постільною білизною або світлими дерев'яними акцентами.