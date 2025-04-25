Дайан Китон умело обустроила кухню: дизайнеры в восторге от стиля декорирования

Многие выбирают именно светлые тона для обустройства кухни. Актриса Дайан Китон не стала исключением.

Однако она умело "обыграла" традиционную белую схему этой комнаты. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухня Дайан Китон

Красочная кухня Дайан Китон сразу бросается в глаза. Как и многие другие звезды, она представила цветовые решения в пространстве, но вместо традиционных методов, таких как плитка или краска, она выбрала яркую посуду, которую лучше всего видно через стеклянные шкафы.

Среди дизайнеров всегда актуальный вопрос, как стилизовать кухонные шкафы со стеклянным фасадом, учитывая, что все, что ставится за этот прозрачный фасад, всегда видно. Большинство решает сохранить вещи "ультраобтекаемые", используя посуду или декоративные вазы нейтральных цветов. Однако, Даян Китон наполнила полки своих шкафов цветом.

Дизайнеры в восторге ярким стилем декорирования Дайаны.

Установка стеклянных кухонных шкафов – это отличный способ не только продемонстрировать хорошее имущество, но и добавить цвета в комнату,

– добавляет Исфира Дженсен, генеральный директор и главный дизайнер Jensen & Co. Interiors.

Как объясняет специалист, наряду с посудой и кухонными принадлежностями, также можно добавить цвет с помощью неожиданных обоев внутри ваших шкафов.

Красочные тарелки актрисы выглядят красиво за стеклянными кухонными шкафами, но они так же впечатляют и на открытых полках в комнате, предлагая еще больше возможностей добавить яркости нейтральной кухне.