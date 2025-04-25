В частности, именно в таких тонах выбрала шкафы для своей кухни актриса Сара Мишель Геллар. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на homes and gardens.

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Кухонные шкафы Сары Мишель Геллар

Звезда культового сериала "Баффи – истребительница вампиров" недавно поделилась видео со своей кухни, где почти черные шкафы затенены темно-угольной панелью.

Черный цвет, бесспорно, является смелым выбором для кухни. Поэтому и эксперты говорят, что стильные преимущества этого цвета невозможно преуменьшить – он одновременно модный и вневременной.

Специалисты считают, что введение черного цвета на кухне является одним из лучших способов сделать пространство более шикарным.

Один из экспертов отмечает, что добавление черного цвета на вашу кухню может быть сложным, но если вы ищете способ придать своему дому возвышенный и изысканный вид, это может быть отличным выбором.

Однако он отметил, что при покраске кухни в черный цвет важно учитывать несколько параметров – прежде всего это размер самой кухни. Если у вас небольшое пространство, добавление темной краски на всю поверхность может сделать комнату еще меньше, а не больше.

Вместо этого лучше использовать черную краску для элементов внутри комнаты. Например, покрасить нижние шкафы в черный цвет и совместить их с более светлыми верхними шкафами.