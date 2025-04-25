Зокрема, саме в таких тонах обрала шафи для своєї кухні акторка Сара Мішель Геллар. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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Кухонні шафи Сари Мішель Геллар

Зірка культового серіалу "Баффі – винищувачка вампірів" нещодавно поділилася відео зі своєї кухні, де майже чорні шафи затінені темно-вугільною панеллю.

Чорний колір, безперечно, є сміливим вибором для кухні. Тож і експерти кажуть, що стильні переваги цього кольору неможливо применшити – він водночас модний і позачасовий.

Фахівці вважають, що запровадження чорного кольору на кухні є одним із найкращих способів зробити простір більш шикарним.

Один з експертів зазначає, що додавання чорного кольору на вашу кухню може бути складним, але якщо ви шукаєте спосіб додати своєму дому піднесений і вишуканий вигляд, це може бути чудовим вибором.

Проте він наголосив, що під час фарбування кухні в чорний колір важливо враховувати декілька параметрів – перш за все це розмір самої кухні. Якщо у вас невеликий простір, додавання темної фарби на всю поверхню може зробити кімнату ще меншою, а не більшою.

Замість цього краще використати чорну фарбу для елементів всередині кімнати. Наприклад, пофарбувати нижні шафи в чорний колір і поєднати їх із світлішими верхніми шафами.