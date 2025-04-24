Нестандартний диван для своєї вітальні обрала Кім Кардашян. Про це пише 24 Канал з посиланням на homes and gardens.

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В чому особливість дивану Кім Кардашян

Кім Кардашян вибрала для своєї вітальні диван Pierre Paulin Dune.

Цікаво, що він став фаворитом серед знаменитостей понад 50 років після його створення. Сама модульна форма виникла в 1970 році, створена французьким дизайнером меблів П'єром Поленом у співпраці з Германом Міллером.

Ностальгія в дизайні інтер'єру стає все більш популярною, тож можна спостерігати тенденції 70-х років, що зараз з'являються в інтер'єрі, і цей виріб не є винятком.

Як видно з сірого дивана у вітальні Кім Кардашян, людей він приваблює, оскільки його форма виглядає як щось з іншої планети. Він складається з чотирьох модульних частин, які об’єднані, щоб створити простір із "вершинами та долинами" і це геть несхоже ні на що інше. Замість класичного силуету дивана він додає щось нове та відмінне у вітальню.

До слова, сестра знаменитості – Кортні Кардашян доповнила вітальню у своєму домі "хмароподібним" кріслом. За словами дизайнерів інтер'єру, таке сидіння, яке вона обрала, ідеально відповідає сучасним трендам.