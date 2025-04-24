Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.

Дивіться також Крісло Кортні Кардашян вписується в найцікавіший меблевий тренд 2025: в чому його оригінальність

Як організувати простір в передпокої

Додайте гачки до стіни

Якщо ваш передпокій невеликий, ви можете збільшити простір на стіні. Крістіна Пінкертон, засновник Organizing Huntsville, пропонує повісити на стіну гачки.

За її словами, вони ідеально підходять для сумочок, капелюхів і піджаків і допомагають утримувати поверхні чистими. На ринку так багато естетично привабливих декоративних гачків, серед яких можна вибрати такі, що доповнюють стиль саме вашого інтер'єру.



Можна додати гачки на стіну, щоб розмістити там необхідні речі / Фото Christopher Testani

Додайте невеличку лавку

Фахівці пропонують поставити вузьку лавку, якщо дозволяє простір. Дуже зручно, коли є де сісти і зашнурувати взуття.

Непоганою ідеєю було б придивитися до лавки із кришкою та місцем для зберігання, щоб можна було сховати речі всередині нього.

Ідеї для зберігання взуття

Кожен передпокій, великий чи малий, може бути захаращений взуттям. Можна вибрати невеличку шафу для взуття, де воно буде акуратно поскладане і не захаращуватиме прохід в оселю.

Повісьте дзеркало

Абсолютно всі люблять швидко перевірити свій вигляд, перш ніж вийти з дому, тож дзеркало точно знадобиться. Але воно служить не просто функціональним призначенням, це також чудовий спосіб збільшити простір. Тож можна подумати, щоб додати одне в повний ріст, або ж декоративне дзеркало над консольним столиком.