Эти три маленьких предмета мгновенно улучшат интерьер кухни

Декор играет важную роль в дизайне интерьера, ведь он может сделать пространство более уютным, интересным или стильным. Все мы знаем, как декорировать гостиную или спальню – шторы, оригинальные подушки, вазы и так далее. А вот как благодаря декору добавить оригинальности кухне – вопрос со звездочкой.

Кухню также нужно декорировать, чтобы добавить мягкости и текстуры холодному и твердому пространству. Стилист Лори Дэвидсон рассказала о 5 вещах, которые она использует, чтобы добавить кухне уюта. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Ideal Home.

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Какой декор использовать для кухни

Лори Дэвидсон вешает на кухне полотенца не только для того, чтобы вытирать руки. Они могут добавить ощущение уюта и дополнить интерьер. Стилист советует выбирать полотенце с узором в той же цветовой гамме, что и кухня. Полотенце можно повесить на крючок, ручку духовки или рейки кухонного островка. Погладьте его, красиво развесьте и используйте только как декор.



Уютный декор на кухне / Фото Future PLC

Стильные кулинарные книги на полках придадут индивидуальности интерьеру. Если вы планируете часто заглядывать в книгу, то расположите ее в легкодоступном месте.



Декор кухонных полок / Фото Future PLC

Комнатные растения – это всегда беспроигрышный декор для любого помещения и стиля интерьера. Они добавляют жизни и смягчают пространство. Важно выбрать правильный размер, поскольку слишком большое растение может иметь неуклюжий вид на столешнице, а слишком маленькое – теряться в интерьере.

Лори Дэвидсон советует использовать горшки из натуральных материалов – дерева или керамики. Или же, если вы хотите больше цвета, то можете использовать цветные горшки.



Комнатные растения на кухне / Фото Future PLC

Не пренебрегайте декорированием пространства, поскольку именно маленькие детали создают целостный интерьер.