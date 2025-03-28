Что делать с увядшими цветами: 4 способа, как создать из них декор для дома

Добавление свежих цветов в дом – замечательный способ сделать его более живым и ярким. Однако эти цветы со временем увянут. Хотя многие могли бы выбросить их и приобрести новые, однако есть альтернативные варианты для тех, кто хочет "перепрофилировать" свои цветочные композиции.

Несмотря на то, что некоторые идеи перепрофилирования требуют немного креативности или времени, многие из них также достаточно простые и легкие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на housedigest.

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Что можно сделать из увядших цветов

Желательно взять увядшие цветы и высушить их. Есть как минимум 4 интересных идеи, какой декор можно сделать из этой цветочной композиции.

Добавьте своим стенам изысканности с помощью декора из сухих цветов в рамке. Часто домовладельцы задумываются над тем, чтобы улучшить эстетику дома с помощью нового произведения искусства. Вместо этого можно воспользоваться творческим вариантом создания декора с помощью засушенных цветов. Можно аккуратно разместить под стеклом в рамке лепестки, стебли и листья, сохранив структуру букета, и повесить изделие на стену.

Сохраните цветы целыми и используйте их как декор ванной комнаты. Засушенные цветы служат прекрасным дополнением к декору ванной комнаты, придавая цвета и яркости в среде, где растениям в горшках может быть трудно процветать. Чтобы усилить визуальную привлекательность вашей композиции, подумайте о том, чтобы добавить несколько дополнительных стеблей эвкалипта, которые могут добавить высоту и глубину экспозиции.



Можно хранить сухоцветы для декора в вазе / Фото Unsplash

Сделайте подарочную упаковку креативной с помощью старых букетов. Используя сухоцветы, как декоративные элементы, ваши подарки, несомненно, привлекут внимание. Подумайте об использовании нейтральных материалов, таких как коричневая оберточная бумага, чтобы создать элегантный фон для вашего подарка. Надежно прикрепите лучше всего сохраненные цветы к лицевой стороне упаковки с помощью горячего клея или воска. Этот продуманный штрих идеально подходит для праздничных и торжественных событий. Можно дополнить эстетику лентами для совершенного вида.

Украсьте вазы для дальнейшего использования. Если вы устали ставить цветы в одну и ту же обычную вазу, пришло время взять старую композицию и изменить ее назначение. С помощью небольшого количества глазури, пинцета и кисточки можно наклеить сухие цветы на любое стекло. Это можно сделать со старыми вазами, или с декоративными банками, где вы храните различные безделушки.