Подумайте дважды: дизайнеры назвали 5 предметов декора, которые не стоит покупать

Даже самые опытные дизайнеры интерьера могут ошибаться. Они призывают избегать импульсивных покупок, чтобы создать уютное, стильное и долговечное пространство.

Трое дизайнеров назвали 5 категорий предметов декора, о покупке которых жалеют в 2025 году. Прежде чем покупать что-то подобное для своего дома, дважды подумайте, передает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Смотрите также Не фото или картины: 4 нестандартных вещи, которые можно разместить в рамку

О покупке какого домашнего декора жалеют дизайнеры в 2025 году?

Системы хранения без четкой цели

Купить красивую полку или ящик – очень соблазнительно. Но если у вас нет четкого плана, что именно вы там будете хранить, лучше оставить отказаться от покупки

Элейн Бернс, основательница Pistachio Designs, признается, что жалеет о подобных покупках: "Если я не имею конкретной идеи, что положу на полку или в шкаф, – это просто пустая трата пространства. Немного планирования действительно имеет большое значение".

Она советует сначала сделать ревизию шкафов, а уже потом покупать органайзеры – так вы точно будете знать, какие размеры и формы вам нужны.

Искусственные растения

Искусственные растения могут добавить жизненности помещению, если уход за живыми вам не под силу.

Эмили Рус, основательница Emily Roose Interiors, признает, что сожалеет о приобретении некачественных искусственных растений: "Такие декоративные элементы могут визуально связать интерьер с природой, сделать пространство более комфортным. Но некоторые настолько фальшивые на вид, что портят все впечатление".

Дешевая массовая мебель

Многие заказывают недорогую мебель, чтобы быстро обустроить жилье и сэкономить. Но Эмили Рус жалеет о таком подходе: "Быстрая мебель часто требует сложной сборки, бывает с дефектами, и быстро ломается. Это не выгодно в долгосрочной перспективе".

Поэтому лучше приобрести качественную вещь, которая прослужит годами – и избежать повторной покупки через несколько месяцев.

Обычные зеркала

Меган Джей, основательница Meghan Jay Design, говорит, что часто жалеет о покупке обычных утилитарных зеркал с тонкой металлической рамой: "Я просто покупала то, что есть, чтобы закрыть стену, особенно в ванной. Но со временем поняла – лучше поискать что-то уникальное".

Теперь она предпочитает винтаж, антиквариата или поиск на онлайн-платформах типа Facebook Marketplace – там можно найти настоящие дизайнерские жемчужины с характером.

Не покупайте зеркала без замысла / Фото Pexels

Массовое искусство

Стремясь быстро заполнить пустые стены, Меган Джей также покупала репродукции из крупных магазинов. Но со временем поняла, что оригинальные работы, даже если на них приходится ждать, приносят гораздо больше удовольствия: "Я осознала, что лучше немного подождать и инвестировать в произведение, которое действительно отзывается мне эмоционально. Теперь избегаю покупок на рынках".