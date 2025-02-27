Белый дуб, красное дерево, ясень: какую древесину выбрать для интерьера в 2025 году

Дерево – это универсальный материал, который всегда в моде в дизайне интерьера. Все же дизайнеры назвали древесину, которая будет преобладать в интерьерах в 2025 году.

Деревянные изделия придают интерьеру уют и глубину. Кроме того, они ценятся своей долговечностью и актуальным видом. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Homes and Gardens.

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Какое дерево выбрать для интерьера в 2025 году

В этом сезоне дизайнеры советуют присмотреться к белому дубу. Его бледная природа придает комнате яркую легкость, которой трудно добиться с темными сортами древесины. Белый дуб отражает естественный свет, что придает теплоту и покой интерьеру.

Также в моду возвращается винтажное красное дерево и грецкий орех. Антикварная мебель из такой древесины станет интересным акцентом в современном интерьере и наполнит его историей. Особенно удачно они сочетаются с интерьером в нейтральных цветах.



Мебель из натурального дерева / Фото Pinterest

Холодные пепельные оттенки дерева также сейчас актуальны. Дизайнеры выбирают ясень, поскольку считают его классическим и актуальным вариантом для светлых помещений. Его часто стилизуют в домах в скандинавском стиле. В общем ясен довольно прост в стилизации, в отличие от глубокого темного дерева, а потому подойдет для любого интерьера.



Деревянная кухня / Фото Matti Gresham

В 2025 году смело можно комбинировать разную древесину в одном интерьере. Раньше дизайнеры избегали этого, но теперь все чаще сочетают разные оттенки дерева, чем создают индивидуальность в интерьере. Но на самом деле это достаточно непросто, ведь нужно знать, как именно комбинировать разные виды дерева. Дизайнеры советуют выбирать один тон, но играть с его оттенками.