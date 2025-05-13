Никогда этого не делайте: 6 ошибок в оформлении интерьера, которые дорого вам обойдутся

Красивые вещи не всегда оказываются практичными. Если при оформлении интерьера ориентироваться лишь на эстетику и моду, впоследствии можно об этом пожалеть.

Сотрудники дизайнерского издания Homes and gardens поделились самыми дорогими ошибками, которых они допускали при оформлении интерьеров, передает 24 Канал.

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Ошибки в интерьере, как дорого стоят

Темные ковры

Темные ковры не стоит покупать владельцам домашних животных / Фото Lore Group

Цифровой редактор издания, Дженнифер Эберт, говорит, что жалеет, что когда-то установила в доме черные ковры. Они не только оказались самыми сложными для уборки, но и были не самым практичным вариантом для ежедневного пользования.

Дженнифер поделилась: "Это было много лет назад, но черные ковры – моя самая дорогая ошибка в дизайне. Они показывали каждую пылинку и шерсть от кота, и никогда не было понятно, действительно ли они чистые. Никогда больше не сделаю такую ошибку – теперь буду выбирать светлое, легкое в уходе покрытие, например, джутовые ковры".

Г-образный диван без гибкости

Секционные диваны – не лучший выбор для гостиной / Фото Future

Руководитель направления стиля Катрина Гарпер-Льюис рассказала, что жалеет о покупке Г-образного дивана.

Она объясняет: "Г-образный, но не модульный диван – это дизайнерская трата, о которой я жалею. В первом доме он был замечательный, но к следующему жилью совсем не подходил. Очень жалею, что не купила вариант с отдельным пуфом – было бы гораздо удобнее!".

Ее опыт свидетельствует: такая большая и неразборная мебель – не всегда лучший вариант. Секционные диваны не всегда легко вписываются в новое пространство и могут выглядеть слишком громоздко в гостиной

Меньшие диваны-скамейки или модульные конструкции, которые можно перекомпоновать, - обычно более безопасный выбор: они не занимают много места и не "привязаны" к размещению в углу комнаты.

Дорогой ковер, который слишком мал для пространства

Слишком маленькие ковры не используйте в больших пространствах / Фото Future

Главный редактор Зара Стейси поделилась, что приобрела стильный ковер, который оказался довольно маленьким.

Он имел почти комический вид – как будто плавал в море пола в моей гостиной. Несомненно, это был хороший ковер, но это не скрыло того факта, что он слишком мал. Теперь я всегда выбираю большие варианты, потому что нет ничего хуже, чем ковер, который не выполняет свою функцию,

– рассказала она.

Вывод: всегда измеряйте пространство перед покупкой, даже если ковер вам очень нравится. Большие инвестиции должны быть функциональными.

Тяжелые в уходе терракотовые плитки

Выбирайте плитку для кухонного пола, которую легко чистить / Фото Ca' Pietra

Терракотовые плитки ценятся в мире интерьерного дизайна за способность придавать пространству сельского шарма и естественности. Впрочем, редактор по трендам и стилю Шарлотта Олби имеет другое мнение..

Она говорит: "Плитка из терракоты на нашем кухонном полу была одним из самых больших расходов в процессе ремонта. Хотя я обожаю ее вид, цвет и ощущение, чистить ее – настоящий ужас. Несмотря на тщательную пропитку защитными средствами, терракота ведет себя почти как губка: любые пятна мгновенно впитываются, и мы до сих пор не нашли швабру, которая не разваливается при попытке ее оттереть. Я еще тестирую разные методы уборки, но пока что нам остается лишь смириться с этим "деревенским", несовершенным видом".

Льняной диван

Для дивана следует выбирать устойчивую ткань / Фото Future

Лен – красивая, но не слишком практичная ткань. Шарлотта Олби купила большой льняной диван нейтрального цвета – очень мягкий и удобный. Однако он за два года быстро испортился, потому что она не выбрала ткань повышенной износостойкости, а дома есть собака. Вывод: подумайте об уходе и долговечности, прежде чем инвестировать в мебель.

Непрактичная винтажная мебель

Мебель должна быть не только красивой, но и практичной / Фото Future

Руководитель интерьерного отдела Хебе Хаттон купила красивые французские винтажные тумбочки для спальни. Они оказались слишком высокими и маленькими для удобного использования. Они также не вписались в другие комнаты после переезда. Вывод: проверяйте габариты и функциональность, даже если вещь очень красивая.