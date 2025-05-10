Замок принадлежал покойному Рою Э. Диснею, племяннику Уолта Диснея и руководящему работнику компании, который приобрел этот замок XVIII века в городке Килбриттен 35 лет назад. Его семья, которая живет в Калифорнии, сейчас продает имение, передает 24 Канал со ссылкой на Mansion Global.

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Какой внутри замок потомков Диснея

Рой Дисней приобрел имение у голливудского фотографа Боба Уиллоуби. Имущество, которое датируется XV веком, ранее также принадлежало ирландской знати, писателям и политикам.

Замок расположен на побережье, на участке площадью 56 акров. Сады и территория – настоящая роскошь, а прибрежная часть имеет частные бухты с небольшими пляжами. На территории есть три вспомогательные здания, в частности основной дом в форме буквы L, павильон для тенниса и конюшня с гостевым домом на три спальни.

Замок наследников Диснея / Фото Niamh Whitty

Через аллею, обсаженную деревьями, и каменную стену ведет вход во внутренний двор с террасами с травой и углубленным двориком у пятиоконного грузинского фасада дома, украшенного плющом.

Две башни XIX века с зубцами и бойницами расположены с одной стороны дома. Это были более поздние достройки к оригинальному дому. Архитектура замка имеет черты исторического возрождения и не предназначалась для обороны.

В двухэтажном доме есть 6 гостиных, 9 спален и 6 ванных комнат. Солнечные веранды расположены на каждом этаже, а в библиотеке за книжной полкой спрятана тайная лестница, которая ведет на вершину башен.

Замок внутри / Фото Niamh Whitty

Справка: Солнечные веранды – светлые комнаты с большим количеством окон (часто стеклянные со всех сторон, включая крышу), предназначены для отдыха и наслаждения естественным светом.

В доме - классические арки и лепнина.

Территория украшена живописными мостиками и аллеями в тени деревьев, также здесь есть теннисный корт.