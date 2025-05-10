Замок належав покійному Рою Е. Діснею, небожу Волта Діснея та керівному працівнику компанії, який придбав цей замок XVIII століття у містечку Кілбріттен 35 років тому. Його родина, яка мешкає в Каліфорнії, зараз продає маєток, передає 24 Канал із посиланням на Mansion Global.

Дивіться також Найсуперечливіший колірний тренд 2025: Джессіка Альба показала диван, який вибрала для вітальні

Який всередині замок нащадків Діснея

Рой Дісней придбав маєток у голлівудського фотографа Боба Віллоубі. Майно, яке датується XV століттям, раніше також належало ірландській знаті, письменникам і політикам.

Замок розташований на узбережжі, на ділянці площею 56 акрів. Сади та територія – справжня розкіш, а прибережна частина має приватні бухти з невеличкими пляжами. На території є три допоміжні будівлі, зокрема основний будинок у формі літери L, павільйон для тенісу та стайня з гостьовим будинком на три спальні.

Замок спадкоємців Діснея / Фото Niamh Whitty

Через алею, обсаджену деревами, та кам'яний мур веде вхід до внутрішнього двору з терасами з травою та заглибленим двориком біля п'ятивіконного грузинського фасаду будинку, прикрашеного плющем.

Дві башти XIX століття з зубцями та бійницями розташовані з одного боку будинку. Це були пізніші добудови до оригінального будинку. Архітектура замку має риси історичного відродження і не призначалася для оборони.

У двоповерховому будинку є 6 віталень, 9 спалень і 6 ванних кімнат. Сонячні веранди розташовані на кожному поверсі, а в бібліотеці за книжковою полицею заховані таємні сходи, які ведуть на вершину башт.

Замок всередині / Фото Niamh Whitty

Довідка: Сонячні веранди – світлі кімнати з великою кількістю вікон (часто скляні з усіх боків, включно з дахом), призначені для відпочинку та насолоди природним світлом.

У будинку — класичні арки та ліпнина.

Територія прикрашена мальовничими містками та алеями в тіні дерев, також тут є тенісний корт.