В дизайне здания объединены местные архитектурные традиции и новые дизайнерские решения. Детали о штаб-квартире 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.
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Что известно о новой штаб-квартире Disney
Здание имеет 19 этажей и силуэт с "долиной" посередине, который удалось создать благодаря двум более высоким объемам со сторон. Штаб-квартира будет центральным центром для операций Disney в Нью-Йорке – административных и производственных.
Строили ее американские архитектурные бюро SOM и Gensler. SOM занималась формой здания, которое занимает квартал между улицами Гадсон и Варик. В проектировании учитывали новое зонирование района Гадсон-Сквер. Оно позволяет возведение смешанных по назначению объектов, хотя раньше там была жилая зона.
Как выглядит здание
Штаб-квартиру облицевали крупноформатной зеленой терракотой. Она перекликается с медью и каменной кладкой, которые являются традиционными для этой территории. Однако здание отличается от других насыщенным и хроматическим оттенком материала.
Фасады оформили, базируясь на ар-деко и абстрактных современных интерпретациях сеточных структур, которые характерны для местной архитектуры. Разноуровневые отступы и вложенные объемы создали террасы и обеспечили доступ естественного света.
На нижних уровнях часть конструкционного бетона – открыта. А входные зоны со стороны улиц Спринг и Гадсон сделаны в виде мягких проходов к торговым и общественным пространствам.
Новая штаб-квартира Disney: Фото с сайта Dezeen
Здание – продолжение традиций крупных медийных центров Нью-Йорка. Для интерьера создали открытое пространство, которое будет способствовать сотрудничеству между подразделениями Disney. На нижних этажах будут проводить технические работы и съемки, на верхних разместят офисы.
Это среда, в которой можно снимать где угодно, создавать любой контент. Все здание – машина для создания контента,
– заявил партнер Gensler Джонатан Сэндлер.
Внимание уделили и экологичности, ведь сооружение полностью электрифицировано, соответствует новым нормам города по отказу от ископаемого топлива. Она также имеет высокоэффективные фасады, стекло с антиптичьим покрытием и солнечные панели.