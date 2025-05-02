В дизайне здания объединены местные архитектурные традиции и новые дизайнерские решения. Детали о штаб-квартире 24 Канал рассказывает со ссылкой на Dezeen.

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Что известно о новой штаб-квартире Disney

Здание имеет 19 этажей и силуэт с "долиной" посередине, который удалось создать благодаря двум более высоким объемам со сторон. Штаб-квартира будет центральным центром для операций Disney в Нью-Йорке – административных и производственных.

Строили ее американские архитектурные бюро SOM и Gensler. SOM занималась формой здания, которое занимает квартал между улицами Гадсон и Варик. В проектировании учитывали новое зонирование района Гадсон-Сквер. Оно позволяет возведение смешанных по назначению объектов, хотя раньше там была жилая зона.

Как выглядит здание

Штаб-квартиру облицевали крупноформатной зеленой терракотой. Она перекликается с медью и каменной кладкой, которые являются традиционными для этой территории. Однако здание отличается от других насыщенным и хроматическим оттенком материала.

Фасады оформили, базируясь на ар-деко и абстрактных современных интерпретациях сеточных структур, которые характерны для местной архитектуры. Разноуровневые отступы и вложенные объемы создали террасы и обеспечили доступ естественного света.

На нижних уровнях часть конструкционного бетона – открыта. А входные зоны со стороны улиц Спринг и Гадсон сделаны в виде мягких проходов к торговым и общественным пространствам.

Новая штаб-квартира Disney: Фото с сайта Dezeen

Здание – продолжение традиций крупных медийных центров Нью-Йорка. Для интерьера создали открытое пространство, которое будет способствовать сотрудничеству между подразделениями Disney. На нижних этажах будут проводить технические работы и съемки, на верхних разместят офисы.

Это среда, в которой можно снимать где угодно, создавать любой контент. Все здание – машина для создания контента,

– заявил партнер Gensler Джонатан Сэндлер.

Внимание уделили и экологичности, ведь сооружение полностью электрифицировано, соответствует новым нормам города по отказу от ископаемого топлива. Она также имеет высокоэффективные фасады, стекло с антиптичьим покрытием и солнечные панели.