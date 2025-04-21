О скрытом от посторонних глаз городе Брэдбери, который расположен у подножия гор Сан-Габриэль возле Лос-Анджелеса, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.

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Что известно о городе для миллионеров Брэдбери

На первый взгляд, Брэдбери – маленький пригород, в котором проживает менее 1 000 человек. Однако не все так просто, ведь это территория для богатых людей. Средняя стоимость домов там эквивалентна голливудским особнякам. Местные же законы напоминают смесь викторианской морали и элитарного отстранения.

В Брэдбери есть определенные запреты, в частности нельзя ругаться в общественных местах, играть в азартные игры, употреблять алкоголь даже дома, если это мешает соседям, размахивать игрушечным оружием.

Попасть внутрь домов в основном можно только через въезды, которые находятся под охраной. Многие поместья спрятаны за плотной оградой.

Есть городская легенда, по которой покупка жилья в Брэдбери – не роскошь, а жест статуса. По рассказам одного риелтора, потенциальная покупательница из Китая показала на телефоне банковские счета на общую сумму более 5 миллиардов долларов. А тогда с улыбкой добавила, что покупка особняка – "просто чаевые для официанта".

Как выглядит недвижимость у Брэдбери: Фото Daily Mail

Каковы дома там

Дома в Брэдбери поражают масштабами. Поместья там имеют площади по 30 тысяч квадратных футов (более 9 тысяч квадратных метров). В них обустроены винные погреба, теннисные корты, озера, подземные тиры и собственные кинотеатры.

Один из таких домов выставили на продажу за 78,8 миллиона долларов (3,26 миллиарда гривен). Его строили более 11 лет. Особняк имеет собственный пруд с температурой, комфортной для радужной форели (на это ушло 8,5 миллиона долларов). Владельцем поместья является магнат Дональд Эбби. Он потратил на весь комплекс примерно 90 миллиона долларов.

Брэдбери не просто элитный пригород, а территория, которая почти полностью изолирована от внешнего мира. Там нет супермаркетов, кафе, магазинов, АЗС или светофоров. Местные очень ценят и берегут свою приватность.

Кроме того, в городе почти нулевая преступность. Главными "нарушителями спокойствия" являются разве что медведи, которые иногда приходят к пруду за форелью.